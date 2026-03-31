Un drone killer più mortale di quelli iraniani | come funziona l' ASN-301 cinese

Un drone cinese, denominato ASN-301, viene descritto come più letale rispetto ai modelli iraniani Shahed. Appartiene alla categoria degli UAV suicidi e si distingue per caratteristiche di funzionalità, precisione e impiego tattico rispetto ai droni kamikaze iraniani. Questi dispositivi sono progettati per operazioni di attacco mirate, con capacità di volo e letalità superiori rispetto ad altri modelli simili.