Un drone killer più mortale di quelli iraniani | come funziona l' ASN-301 cinese
Un drone cinese, denominato ASN-301, viene descritto come più letale rispetto ai modelli iraniani Shahed. Appartiene alla categoria degli UAV suicidi e si distingue per caratteristiche di funzionalità, precisione e impiego tattico rispetto ai droni kamikaze iraniani. Questi dispositivi sono progettati per operazioni di attacco mirate, con capacità di volo e letalità superiori rispetto ad altri modelli simili.
Lo descrivono come un drone kamikaze più letale di quelli iraniani. L’ ASN-301 cinese appartiene alla famiglia dei cosiddetti Uav suicidi resi celebri dagli Shahed di Teheran, ma da questi utlimi se ne distingue per funzione, precisione e impiego tattico. A prima vista le somiglianze sono evidenti: fusoliera cilindrica, elica posteriore e profilo compatto pensato per voli lunghi e costi contenuti. In realtà, il sistema sviluppato in Cina non nasce come semplice munizione d’attacco contro coordinate fisse, bensì come drone anti radar da pattugliamento, progettato per cercare, seguire e colpire le difese aeree nemiche. Ecco che cosa sappiamo sul conto dell’ASN-301. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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