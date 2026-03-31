La cantautrice e compositrice Elisa Alberti ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Male Inesistente”. Il brano affronta il tema della fibromialgia, una malattia caratterizzata da dolore cronico e spesso poco compresa. La canzone è descritta come intensa, personale e autentica, e si concentra sulla rappresentazione di questa condizione, ancora priva di cause e cure certe.

La cantautrice e compositrice Elisa Alberti pubblica il suo nuovo singolo “Male Inesistente”, un brano intenso, personale e profondamente autentico che affronta il tema della fibromialgia, una malattia ancora oggi priva di cause e cure certe e spesso minimizzata o non riconosciuta. La canzone nasce da un’esperienza diretta di dolore e confusione, trasformata in musica e parole con l’obiettivo di dare voce a chi convive quotidianamente con una sofferenza invisibile, capace di compromettere anche i gesti più semplici della vita. “Male Inesistente” racconta il contrasto tra un corpo che fatica e un mondo che continua a correre, ignorando ciò che non si vede. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Un corpo che soffre, un mondo che corre: Elisa Alberti lancia “Male Inesistente”

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