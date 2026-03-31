Un treno. Ottanta persone. Un viaggio senza fermate. Domenica 19 aprile il Metromare non trasporta solo passeggeri, ma emozioni, immagini e musica. A dare vita a questo nuovo spazio dalla sua consolle, il dj Alex Neri. Le carrozze del Metromare si trasformano in uno spazio esperienziale in movimento grazie a “Moliendo On Board”, progetto artistico e culturale che unisce musica e territorio in un contesto non convenzionale. Un esempio concreto di sinergia tra progettualità indipendente e visione pubblica, orientata a sviluppare nuove modalità di fruizione degli spazi urbani e delle infrastrutture. L’evento è riservato a un numero limitato di partecipanti, circa 80 ospiti, e si caratterizza per una direzione musicale ricercata e una produzione visiva originale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Un club itinerante per 80 persone: le carrozze del Metromare si trasformano con "Moliendo on board"

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