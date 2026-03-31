Dopo la conclusione delle Olimpiadi invernali, il focus si sposta sulla preparazione delle Olimpiadi giovanili, che si terranno nel 2028 nella regione delle Dolomiti Valtellina. La gestione dell’evento coinvolge un centro operativo dedicato, volto a coordinare le attività e le infrastrutture necessarie per l’organizzazione dei giochi. La pianificazione si sta sviluppando in vista delle prossime competizioni giovanili.

Mandate in archivio le Olimpiadi invernali, per Livigno è già tempo di prepararsi a quelle Giovanili (Yog) che si chiameranno Dolomiti Valtellina 2028. Attesi a gennaio duemila atleti tra i 14 e i 18 anni. Delle undici sedi proposte, sette sono quelle già utilizzate a febbraio per i Giochi olimpici, tra cui il Centro di sci alpino Stelvio di Bormio, l’Aerials & Moguls Park e lo Snow Park di Livigno per freestyle e snowboard. "Potendo utilizzare le opere che abbiamo realizzato per le Olimpiadi, facciamo anche sostenibilità economica, ambientale e sociale ", osserva Remo Galli, sindaco di Livigno. Livigno che non starà con le mani in mano. L’Amministrazione annuncia infatti l’avvio a breve dei lavori per il Centro operativo comunale (Coc) che sorgerà in località Teola, opera che sarà terminata proprio in occasione delle Yog. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un Centro operativo per le Olimpiadi dei Giovani

Articoli correlati

Bambini soldato, le giovani vittime dei conflitti al centro di un seminario in cittàUn seminario, dal titolo ‘Bambini soldato: vittime e attori forzati all’interno dei conflitti armati’.

Terni, attivato il centro operativo comunale per il maltempo: situazione dei torrenti "critica ma sotto controllo "Un giorno dell'epifania segnato da condizioni meteorologiche avverse in tutta la regione Umbria.

W4 News - Kemet: One Nation, Many Journeys - Immigration PSA - 12/10/2025 ORG

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Discussioni sull' argomento Un Centro operativo per le Olimpiadi dei Giovani; Livigno, investimento da oltre 7 milioni per il nuovo COC (Centro Operativo Comunale); Il centro di Terni per la giustizia riparativa diventa operativo; Pesaro, il centro operativo avrà quattro nuovi operai.

Un centro operativo per le Olimpiadi dei GiovaniMandate in archivio le Olimpiadi invernali, per Livigno è già tempo di prepararsi a quelle Giovanili (Yog) che ... msn.com

Giugliano, apre il Centro Operativo Comunale: al taglio del nastro il sindaco D'Alterio | https://shorturl.at/1aGQM - facebook.com facebook

I poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Emilia Romagna hanno eseguito la misura degli arresti domiciliari nei confronti un uomo di 36 anni accusato di adescamento e pornografia minorile poliziadistato.it/articolo/19966… #essercisempre # x.com