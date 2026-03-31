Un nuovo centro di sostegno è stato inaugurato a Ostellato, offrendo uno spazio dedicato alle persone che affrontano difficoltà personali. Il luogo si presenta come un club aperto a tutti, con l’obiettivo di ascoltare chi ha bisogno di supporto. La struttura si rivolge a chi desidera parlare e ricevere assistenza, senza limitazioni di età o condizioni specifiche.

Ostellato apre le porte a un club a supporto del disagio personale. Un luogo dove chiunque può essere ascoltato. Si intitola ’ Insieme Si Cambia ’ e sarà inaugurato questa sera alle 18.30, presso le ex officine Navarra in via Roma 6. Si tratta di un punto d’incontro per chi vive in situazioni di disagio, alla ricerca di ascolto, con lo scopo di supportare e aiutare chi ha bisogno. Il club rientra nell’associazione Apcat Ferrarese – Associazione Provinciale Club Alcologici Territoriali – con presidente Rossella Succi, e si affianca ai centri di Ferrara, Poggio Renatico e Copparo, che contano del supporto di oltre 50 famiglie con problemi alcol correlati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un centro di sostegno per chi soffre: "Così aiutiamo a risolvere i disagi"

Articoli correlati

Disturbi del comportamento alimentare, la Asl Fg a chi ne soffre: "Vi aiutiamo noi"La Asl Foggia promuove incontri di informazione e sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, rivolti a giovani e adulti,...

Volontariato e sostegno per Codigoro: "Da undici anni aiutiamo la comunità"Da un’idea di Cinzia Zanardi, undici anni fa, è nato il gruppo Lana e Caffè con sede al bar Arena di Codigoro, capace di coagulare attorno a se altre...

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Un centro di sostegno per chi soffre: Così aiutiamo a risolvere i disagi; Giovani. A Open Casello l’opera Apside dell’artista Mohammed El Hajoui; Trentesimo anno di attività per l’Avad - Associazione Volontari Assistenza Domiciliare; Secondo soccorso.

PrimaCassa, così il credito supporta la comunità: le persone al centroIl Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia si definisce «banca di comunità» e conta 15 mila soci in 33 sedi. Sostegno diffuso al territorio ... corriere.it

Così l’Iran sta guadagnando di più dal petrolio. Grazie alla guerra - facebook.com facebook

Caso Delmastro, gli affari della famiglia Cariccia “Così investivano i soldi del clan senese” (E pensare che fino a pochi giorni fa Delmastro era ancora sottosegretario alla Giustizia e ancora lo sarebbe se non avesse vinto il no al referendum) Fulvio Fiano, @Co x.com