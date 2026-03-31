Un astronauta italiano parteciperà a una missione sulla Luna grazie a un accordo tra l’Italia e gli Stati Uniti. L’intesa prevede che un rappresentante italiano possa camminare sul suolo lunare durante la prossima spedizione. La collaborazione tra i due paesi riguarda anche il settore spaziale e coinvolge diverse istituzioni e agenzie coinvolte nell’esplorazione spaziale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intesa Italia-USA per il futuro dell’esplorazione spaziale. Un passo storico per l’Italia nello spazio: un astronauta italiano potrà camminare sulla Luna. Questo è quanto previsto dall’accordo siglato oggi a Washington tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso (con delega allo spazio), e il capo della NASA, Jared Isaacman. Collaborazione rafforzata tra ASI e NASA. L’annuncio è stato condiviso dal presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, che ha sottolineato come la cooperazione tra Italia e Stati Uniti nel settore spaziale si stia intensificando ulteriormente. Secondo Valente, questa partnership sempre più solida permetterà non solo nuove missioni, ma anche la realizzazione di una base permanente sulla Luna, segnando un traguardo fondamentale per l’esplorazione umana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Un astronauta italiano camminerà sulla Luna grazie a un accordo con gli Stati Uniti

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