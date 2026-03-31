un altro milione contro le frane

Nuovi interventi contro il rischio di frane sono stati avviati a Casteldelci, dopo quelli già realizzati a Fragheto. I lavori, coordinati dalla Regione, coinvolgono le frazioni di Mercato e Schigno, entrambe considerate zone ad alto rischio idrogeologico. Le opere sono finalizzate a ridurre i pericoli legati alle frane in queste aree.

Nuovi interventi contro il rischio di frane a Casteldelci, dopo quelli avviati a Fragheto (in foto). I lavori, coordinati dalla Regione, interessano le frazioni di Mercato e Schigno, entrambe classificate come "aree a elevato rischio idrogeologico". Preceduti da un’approfondita fase di studio con indagini geognostiche e sistemi di monitoraggio per analizzare l’evoluzione delle frane, i cantieri prevedono opere di regimazione delle acque superficiali e profonde – particolarmente abbondanti lungo i versanti e principale causa delle frane – attraverso trincee drenanti, nonché la sistemazione dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica e opere di rinverdimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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