Le ultime uscite al cinema vedono la presentazione di nuovi film, che arrivano nelle sale dopo mesi di lavorazione. Dal debutto di produzioni indipendenti a quelle di grandi case di distribuzione, le pellicole vengono proiettate davanti a un pubblico di appassionati e spettatori occasionali. Le sale cinematografiche continuano a essere luoghi di incontro, dove il racconto visivo si accompagna alla fruizione collettiva.

Fin dalle sue origini, il cinema nasce come arte in grado di aggregare le persone: un proiettore, uno schermo e un pubblico al quale mostrare quanto realizzato dagli autori. Nel corso dei decenni, la sala cinematografica è diventata un punto di riferimento per le persone, tutte con in comune il desiderio di viaggiare con la mente e di lasciarsi emozionare dalle immagini e dai suoni in movimento. Fino agli anni Settanta, il cinema è esistito esclusivamente all’interno delle sale, e lì ha fondato la propria identità. L’espansione della popolarità della televisione negli anni Ottanta e la prima grande crisi del cosiddetto cinematografo ha... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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