Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Le notizie sul calcio estero di oggi riguardano trasferimenti di giocatori, risultati di partite e aggiornamenti sulle competizioni internazionali. Sono stati segnalati cambi di squadra, incontri conclusi con esiti specifici e variazioni nelle classifiche dei campionati. Le informazioni sono aggiornate in tempo reale e provenienti da diversi paesi coinvolti nel calcio professionistico.

Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la scelta sarà presa insieme ad Allegri e al suo staff! Le ultime Thuram Inter, la Francia per ritrovare il gol e il sorriso: ora punta a riprendersi il suo posto in nerazzurro! Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario.» Bosnia Italia, notte da Mondiale a Zenica: gli Azzurri sfidano il freddo e non solo! Newcastle, colpo Johan Martinez! I Magpies mettono le mani sul baby prodigio classe 2009. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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La Nazionale si sposta all’estero, almeno sulla carta. Le figurine che per anni hanno tenuto appassionati di calcio incollati a una passione collezionabile non saranno più prodotte da Panini: la Figc ha infatti deciso di affidare la produzione e la distribuzione de facebook