Ue | Crisi energetica non sarà di breve durata

Le autorità europee affermano che la crisi energetica attuale non avrà breve durata e si protrarrà oltre il conflitto in corso, a causa della distruzione delle infrastrutture nella regione. Secondo fonti ufficiali, i danni alle reti di distribuzione e alle strutture di approvvigionamento rendono difficile un rapido superamento delle difficoltà. La situazione rimane complessa e richiede interventi a lungo termine.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. L'Indonesia annuncia il razionamento del carburante e ordina ai dipendenti pubblici di lavorare da casa un giorno alla settimana (il venerdì), a causa degli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra in Medio Oriente. "Il governo regolerà gli acquisti fissando un limite ragionevole di 50 litri per veicolo" al giorno, ha annunciato il ministro coordinatore per gli Affari economici, Airlangga Hartarto. I prezzi della benzina negli Usa sono schizzati oltre i 4 dollari al gallone per la prima volta in quasi 4 anni, scontando lo shock dell'offerta petrolifera, innescato dalla guerra in Medio Oriente, facendo lievitare i costi per le famiglie americane e i problemi per l'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Crisi energetica, Dombrovskis (Ue): “la Russia non deve trarre vantaggio”Dan Dombrovskis (Ue) al G7 ribadita la necessità di mantenere la pressione sulla Russia “All’incontro odierno del G7 con il commissario Ue... Ue pronta a misure mirate in caso di crisi energetica, Ribera: “Soluzioni temporanee, non nuova normalità”In caso di eventuali crisi, l’Unione Europea è pronta a intervenire con misure di breve termine e mirate, senza però deviare dall’obiettivo di... Europe on Edge: Energy Crisis Looms, Hungary Showdown, US–Ukraine Rift Contenuti utili per approfondire su Crisi energetica Temi più discussi: Verso una crisi energetica: ecco come difendersi; Crisi energetica, l’Unione europea si muove ma non farà rivoluzioni; Bruxelles teme la crisi energetica: la Commissione UE invita a ridurre i viaggi e il consumo di carburante; L’energia nucleare nell’Unione europea. Possibile crisi energetica: la UE suggerisce ridurre il consumo di carburanteUn riassunto delle ipotesi a Bruxelles su tagli al carburante, le ripercussioni del conflitto in Iran, l'anniversario di Bucha e il caso del Comitato delle Regioni ... notizie.it Ue avverte i governi e chiede piani urgenti contro possibili interruzioni prolungate dei mercati energeticiCrisi energetica in Medio Oriente, l’Ue si prepara a possibili stop prolungati I Paesi dell’Unione Europea devono prepararsi fin da ora a una possibil ... assodigitale.it A causa della crisi energetica, l’Indonesia ha introdotto il razionamento dei carburanti e imposto ai dipendenti pubblici un giorno di smart working a settimana. x.com Stretto di Hormuz, l’Europa teme una nuova crisi energetica: la richiesta dell'UE agli Stati membri - facebook.com facebook