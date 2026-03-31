Tutti gli uomini che non sono | al Golden la commedia-verità di Paolo Calabresi

Al Golden, uno spettacolo di teatro presenta una commedia basata su una vicenda reale. Un attore utilizza l’arte del trasformismo, interpretando personaggi di attori famosi come Nicolas Cage e John Turturro, per affrontare traumi personali. Sono stati mostrati video autentici delle performance, che hanno ingannato anche il presidente. La rappresentazione mette in scena le azioni dell’attore e la sua fuga dalla realtà attraverso la recitazione.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Che cosa succede quando un attore inizia a rubare l’identità di persone reali - da Nicolas Cage a John Turturro - per sfuggire a traumi personali? Paolo Calabresi racconta la sua storia vera, con video reali di quelle performance di trasformismo che hanno ingannato tutti, persino il presidente del Milan. Affiancato sul palco da Carolina Di Domenico, interpreta e dirige “Tutti gli uomini che non sono” (dal suo libro omonimo). Una commedia-verità esilarante che mescola realtà e finzione per riflettere su identità, vero e falso, e sul confine tra attore e sé stesso. Prodotta dalla compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, la messinscena verrà ospitata dal Teatro Golden, nell’ambito della nella nuova stagione Turi Ferro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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