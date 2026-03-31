Dal 8 aprile, la piattaforma streaming in Italia aggiungerà tutte e sei le stagioni di The Handmaid’s Tale, serie televisiva basata sul romanzo omonimo. La serie, molto apprezzata dalla critica, sarà disponibile per gli abbonati su Disney+. Nessuna informazione è stata comunicata in merito a eventuali cambiamenti o contenuti aggiuntivi.

Disney+ ha annunciato che la serie acclamata dalla critica, The Handmaid’s Tale, sarà disponibile dall’ 8 aprile con tutte e sei le stagioni sul servizio streaming in Italia. L’annuncio arriva dopo il lancio del trailer della nuova serie originale The Testaments. Evoluzione di The Handmaid’s Tale, The Testaments è tratta dal romanzo di Margaret Atwood “I testamenti” e debutterà anch’essa l’8 aprile in esclusiva su Disney+. Adattamento del romanzo classico di Margaret Atwood (“Il racconto dell’ancella”), The Handmaid’s Tale racconta la vita nella distopia di Gilead, una società totalitaria situata in quello che un tempo era il territorio degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Tutte e sei le stagioni di The Handmaid’s Tale stanno per arrivare su Disney+!

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