Turni notturni ad Amazon sentenza a favore dei lavoratori | ipotesi risarcimenti fino a 1 milione di arretrati

La Corte d’Appello di Torino ha stabilito che il lavoro notturno svolto da alcuni dipendenti di Amazon è stato considerato illegittimo. La sentenza potrebbe portare a un risarcimento che potrebbe arrivare fino a un milione di euro, comprendente anche eventuali arretrati. La decisione riguarda specifici turni lavorativi e la loro conformità alla normativa vigente.

La Corte d’Appello di Torino ha confermato l'illegittimità della condotta di Amazon sul lavoro notturno. Si aprono due scenari: i lavoratori potrebbero chiedere il recupero degli arretrati (stimati fino al milione di euro) e l'adeguamento immediato dei turni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Garante privacy ad Amazon: stop alla schedatura dei lavoratori Privacy, il Garante ad Amazon: stop alla schedatura dei lavoratoriIl Garante per la protezione dei dati personali ha vietato, in via d’urgenza e con effetto immediato, ad Amazon Italia Logistica srl, il trattamento... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Amazon, la Corte d’Appello di Torino dà ragione ai lavoratori: turni notturni ridotti e arretrati fino a un milione; Amazon condannata a Torino: turni notturni troppo lunghi, ipotesi risarcimenti per 3mila lavoratori; Lavoro notturno ad Amazon: per la Corte d’appello di Torino violato il contratto di lavoro; Turni notturni ad Amazon, sentenza a favore dei lavoratori: ipotesi risarcimenti, fino a 1 milione di arretrati. Turni notturni ad Amazon, sentenza a favore dei lavoratori: ipotesi risarcimenti, fino a 1 milione di arretratiLa Corte d’Appello di Torino ha confermato l’illegittimità della condotta di Amazon sul lavoro notturno. Si aprono due scenari: i lavoratori potrebbero chiedere il recupero degli arretrati (stimati fi ... fanpage.it La sentenza della Corte d’Appello di Torino cambia i turni notturni Amazon: 15 minuti in meno e possibili arretrati per migliaia di lavoratori x.com AVVISO – GUARDIA MEDICA NOTTURNA L’ASL di Nuoro comunica che i turni notturni della Guardia Medica di Dorgali nelle notti del 30 e 31 marzo 2026 non saranno coperti da assistenza sanitaria per indisponibilità del medico. Eventuali aggiorna - facebook.com facebook