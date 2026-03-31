Turismo Associazioni Imprese | Bene incentivo per alloggi a lavoratori ora trasparenza e altri interventi

Le associazioni di imprese del settore turistico hanno accolto con favore l'incentivo destinato agli alloggi per i lavoratori, definendolo un primo passo per affrontare la questione. Si sono inoltre pronunciate sulla necessità di aumentare la trasparenza e di adottare ulteriori interventi per migliorare la situazione, senza tuttavia entrare in dettagli specifici.

(Adnkronos) – Un primo passo per risolvere il problema degli alloggi per i lavoratori del settore turistico. Ma che deve essere accompagnato da trasparenza, tempi certi e interventi sui territori in cooperazione con gli enti locali. Questo il giudizio delle associazioni di categoria delle imprese turistico-ricettive alla misura di incentivo Staff House Titolo II, che. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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