Negli ultimi mesi, lo staff della Federazione inglese ha coordinato l’installazione di camere iperbariche e saune a luce rossa nelle case dei calciatori della nazionale, a spese dei giocatori stessi. Thomas Tuchel, allenatore, ha fatto installare queste strutture nelle abitazioni dei nazionali, senza che ci siano state comunicazioni ufficiali sull’operazione. Le opere sono state realizzate direttamente nelle case private dei giocatori.

I compiti a casa di Thomas Tuchel sono una cosa mai vista. Negli ultimi mesi, lo staff della Federazione inglese ha coordinato l’installazione di camere iperbariche e saune a luce rossa nelle abitazioni private dei giocatori della nazionale. Non in un centro di allenamento centralizzato, non in una struttura federale: a casa loro. E la cosa bella è che i costi li pagano i giocatori. La logistica, il coordinamento, la scelta delle attrezzature, invece sono a carico della FA. Tutto per prepararsi al gran caldo dei prossimi mondiali. Il ct non vuole lasciare nulla di intentato. La terapia con ossigeno iperbarico – spiega il Telegraph – aumenta la quantità di ossigeno disponibile per i tessuti muscolari, fattore determinante nei tempi di recupero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tuchel ha fatto installare camere iperbariche a casa dei nazionali inglesi. A spese loro

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