TS – un rientro in gruppo in vista del Genoa

Durante la pausa delle nazionali, la squadra ha continuato gli allenamenti presso il centro sportivo, senza interruzioni. La società ha deciso di lavorare intensamente per prepararsi al meglio alla prossima partita. Nei prossimi giorni si prevede un ritorno ufficiale in gruppo di alcuni giocatori, in vista della gara contro il Genoa. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli riguardanti i recuperi.

2026-03-31 15:39:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: La Juventus non si è mai fermata durante la sosta per le nazionali, proseguendo il lavoro alla Continassa per mantenere alta l’intensità e non perdere ritmo. In questi giorni, però, l’attenzione dello staff si è concentrata soprattutto sul rientro dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni, elementi fondamentali per preparare al meglio la prossima sfida di campionato. Il gruppo sta via via ricomponendosi in vista dell’impegno casalingo contro il Genoa, in programma a Pasquetta. Una gara delicata, che i bianconeri vogliono affrontare con la miglior condizione possibile per ritornare subito alla vittoria e puntare al quarto posto Champions. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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