Trump posta un video di bombardamenti sull’Iran | Attaccato deposito di armi a Isfahan

Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso su una piattaforma di social media un video che sembra mostrare un attacco a un deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o commenti riguardo all’evento. La pubblicazione è avvenuta senza spiegazioni ufficiali e non ci sono conferme ufficiali sull’origine o sulla natura dell’operazione.

Gli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan. Il presidente americano Donald Trump ha postato su Truth un video, senza commento, che sembra immortalare l’attacco a un deposito di munizioni a Isfahan. Secondo il Wall Street Journal, gli Usa hanno centrato il sito con bombe anti-bunker da 2.000 libbre. Nelle immagini si vedono esplosioni a catena e fiamme via via sempre più alte. JUST IN: Trump on his Truth Social posted footage of the US-Israeli strikes on Iran, Isfahan tonight. I think they have hit something important, that is why he's bragging about it. #Iran #IranWar? #IranIsraelWar pic.twitter.comt1T6dC0XKv — 24hr Geopolitics (@24hrGeopolitics) March 31, 2026 Le forze americane hanno colpito oltre 11. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump posta un video di bombardamenti sull’Iran: “Attaccato deposito di armi a Isfahan” Articoli correlati Iran, Trump posta su Truth il video dell’attacco al deposito di munizioni di IsfahanL’esercito americano ha condotto durante la notte massicci attacchi contro depositi di munizioni in bunker vicino alla città di Isfahan, nell’Iran... Trump posta il video della distruzione di Isfahan. L’Iran attacca una petroliera in Kuwait – La direttaNel 32esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran le forze israelo-americane hanno distrutto un deposito di munizioni di Teheran a... Trump bombarderà l'Iran La diretta con Alessandro Orsini Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Gli Usa colpiscono deposito munizioni in Iran, Trump posta il video; Iran, Trump posta video di bombardamenti. Media americani: Attaccato deposito di armi a Isfahan; Iran, Attaccato deposito di armi a Isfahan. Trump posta il video; Trump posta il video della nuova Casa Bianca, creato con l'IA. Gli Usa colpiscono deposito munizioni in Iran, Trump posta il videoGli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan usando un elevato numero di munizioni penetranti da 2.000 libbre. Lo riporta il Wall Street Journal, citando un fu ... ansa.it #Iran, missili sul deposito di munizioni. #Trump posta il video | GUARDA x.com Attacco degli Usa a deposito di munizioni in Iran. Trump posta il video - facebook.com facebook