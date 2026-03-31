L’amministrazione Trump ha incontrato difficoltà nel convincere i propri alleati asiatici a sostenere la linea americana nei confronti dell’Iran. In particolare, Tokyo e Seul non hanno espresso il proprio supporto alle iniziative statunitensi, nonostante gli sforzi compiuti. La mancanza di un accordo con questi paesi evidenzia una rottura nelle relazioni tra Washington e le sue alleanze in Asia.

Washington ha sprecato la fiducia dei suoi alleati più stretti in Asia. Così, oggi l’amministrazione Trump non riesce a farsi dire di sì da Tokyo e da Seul a proposito del sostegno nell’avventura iraniana. L’American Conservative spiega le ragioni di questa impasse. L’esempio della guerra in Iraq. Mentre proseguono gli attacchi israelo-americani contro l’Iran, Washington si rivolge ancora una volta agli amici e agli alleati affinché aiutino a sistemarne le conseguenze. Per Giappone e Corea del Sud, due degli alleati più stretti degli USA, la posta in gioco è elevata. Infatti entrambi dipendono dai flussi energetici che passano dallo Stretto di Hormuz – chiuso da Teheran – e sentono lo shock del rialzo dei prezzi del petrolio e della volatilità dei mercati. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Trump non riesce a ottenere il sostegno degli alleati asiatici contro l’Iran

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