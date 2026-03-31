Trump è furioso la rabbia con gli alleati Nato | l’annuncio gela tutti

In una recente dichiarazione, un ex presidente ha espresso forte disappunto nei confronti degli alleati della NATO, suscitando reazioni immediate tra i membri dell’alleanza. Nel frattempo, nel Medio Oriente, il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran prosegue da oltre un mese, con un’escalation che coinvolge questioni di sicurezza e risorse energetiche a livello globale.

Nel cuore di una delle crisi geopolitiche più profonde degli ultimi decenni, il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha superato le prime quattro settimane con un’escalation che mette a rischio non solo la stabilità dell’intero Medio Oriente, ma anche la sicurezza energetica mondiale. Non sono più semplici schermaglie diplomatiche: quello che si sta consumando è un confronto militare diretto, dai cieli di Isfahan fino alle rotte navali strategiche dello Stretto di Hormuz e ai porti commerciali degli Emirati. Le azioni e le dichiarazioni pubbliche dei protagonisti rivelano fratture profonde tra Washington e i suoi stessi alleati occidentali, mentre Teheran sfida l’ordine internazionale con attacchi mirati alle infrastrutture energetiche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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