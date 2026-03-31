Un commento del ex presidente ha suscitato attenzione, affermando che chi non fornisce supporto e si lamenta dei costi dovrebbe procurarsi il petrolio da solo. Ha anche rivolto critiche alla Francia. Nel frattempo, una nave petroliera è stata colpita in un'area di Dubai. Secondo il Wall Street Journal, l’ex presidente sarebbe disposto a terminare un conflitto senza la riapertura di uno stretto strategico.

«Continuiamo a stringere alleanze con i Paesi arabi che stanno valutando la possibilità di combattere insieme al nostro fianco». Lo ha detto il premier Benjamin Netanyahu nel corso della riunione di gabinetto in cui hasferrato anche un attacco ai leader europei: «Il simbolo della debolezza dei leader europei è che mi dicono in privato di sapere, ma di avere paura di parlare o di agire contro l'Iran. Noi invece sappiamo, non abbiamo paura e stiamo agendo e ciò sta portando a un cambiamento negli equilibri strategici. Stiamo stringendo alleanze che un tempo sembravano irrealizzabili», ha aggiunto il premier israeliano. Gli Stati membri, aggiunge Jorgensen, sono pertanto «incoraggiati a prepararsi tempestivamente in previsione di una potenziale interruzione prolungata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump: «Chi non ci aiuta e si lamenta per i prezzi vada a prendersi da solo il petrolio». E critica la Francia. Colpita petroliera a Dubai

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