Truffa sulla benzina denunciato titolae di un distributore

Un titolare di un distributore di carburante è stato denunciato per aver venduto benzina di qualità inferiore rispetto a quella indicata sui cartelli e sulle pompe. L’episodio si è verificato nella città di Civitanova Marche. La scoperta è avvenuta durante controlli delle autorità locali, che hanno constatato la discrepanza tra quanto pubblicizzato e quanto effettivamente fornito ai clienti.

Civitanova Marche (Macerata), 31 marzo 2026 – Vendeva carburante di qualità inferiore a quella pubblicizzata sui cartelli e sulle pompe. Le Fiamme Gialle hanno scoperta la frode e denunciato il titolare del distributore. Nell’ambito dei servizi volti a garantire un presidio di legalità lungo l’intera filiera distributiva dei prodotti energetici e in virtù dell’intensificazione dei controlli nello specifico settore a causa dello scenario geopolitico attuale, i militari della Compagnia di Civitanova hanno dato esecuzione ad un’operazione antifrode nei confronti di un impianto di distributore stradale di carburante per autotrazione operante nel comune costiero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffa sulla benzina, denunciato titolae di un distributore Articoli correlati Una bottiglia d’acqua negata dietro il pestaggio al distributore di benzina. Denunciato l’aggressoreLa vittima spinta contro il casottino si è presentata al comando della polizia locale per fare la querela. Leggi anche: Chiuso il decimo distributore di benzina a Viterbo e provincia Altri aggiornamenti su Truffa sulla benzina denunciato titolae... Discussioni sull' argomento Torino, il caro benzina e la truffa di corso Vercelli: prendevano carburante con buoni clonati e lo rivendevano a metà prezzo. Due arresti e tre denunce a piede libero. Truffa sulla benzina, denunciato titolae di un distributoreEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Truffa del pieno di benzina: i 7 inganni più diffusi ai distributori e come non cascarciCon la benzina sopra 1,86 euro al litro e il gasolio oltre i 2 euro, fare il pieno è già di per sé un salasso. Ma c’è chi trova il modo di farvi pagare anche di più — o di darvi meno di quello che ave ... alphabetcity.it