Trevi un uragano in borsa Perde il 34% del valore

La società Trevi di Pievesestina ha registrato una perdita del 34% del valore in borsa. La discesa si è verificata dopo la diffusione di due comunicati stampa, pubblicati prima dell’apertura delle contrattazioni, che hanno influenzato il mercato e creato forte preoccupazione tra dipendenti e azionisti, molti dei quali risiedono in Romagna. La situazione ha generato grande attenzione e discussioni tra gli investitori.

Cosa sta succedendo alla Trevi di Pievesestina? Se lo stanno chiedendo i dipendenti e le migliaia di azionisti (molti dei quali sono in Romagna) che ieri sono stati travolti da un uragano scatenato dalla diffusione di due comunicati stampa di primo mattino, prima dell’apertura della Borsa. Nei comunicati si elencano i dati del consuntivo 2025, tutto sommato abbastanza positivi, in linea con quelli degli ultimi anni, si parla del rifinanziamento dell’ingente debito, ma soprattutto di un aumento di capitale da cento milioni di euro che avrebbe una sostanziale garanzia da parte di Mediobanca. La reazione dei mercati è stata fortemente negativa:... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trevi, un uragano in borsa. Perde il 34% del valore Articoli correlati Ricordate l’ex proprietario del Chelsea Abramovich? Ora inguaia il colosso Deutsche Bank (che perde il 2,8% in Borsa)Stamattina la polizia federale tedesca ha fatto irruzione negli uffici della Deutsche Bank, una delle banche più importanti d’Europa. Leggi anche: Chloé Borsa Icons: Pelle, Heritage e il valore di un’icona