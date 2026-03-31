Trentin Music Award conferme e sorprese sul palco dello Smart Lab | tutti i vincitori

La serata al palco dello Smart Lab ha visto la consegna dei premi del Trentin Music Award, con momenti di sorpresa e conferme tra i vincitori. La manifestazione ha coinvolto un pubblico numeroso e appassionato, celebrando i protagonisti della scena musicale locale. Durante l’evento sono stati annunciati i risultati della competizione, con artisti che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali per le loro performance.

La musica trentina incorona i suoi protagonisti e lo fa con una serata intensa, partecipata e ricca di colpi di scena. Sabato 28 marzo, allo Smart Lab di Rovereto, sono stati assegnati i Trentin Music Award 2025, premiando il meglio della produzione musicale locale. Tra conferme attese e nomi emergenti, il verdetto finale ha disegnato una scena viva e in fermento. Tra le certezze, spicca il nome di Hålo, che conquista il premio per il Miglior EP e sale sul podio anche tra i singoli. Conferma anche per i Rusty Bucks, che si aggiudicano il Miglior Video. Ma la vera sorpresa della serata sono i The Smartlads: doppia vittoria come Miglior Progetto Esordiente e Miglior Copertina. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Trentin Music Award, conferme e sorprese sul palco dello Smart Lab: tutti i vincitori Articoli correlati Sul palco di Este Music Festival K-POP Music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POPÈ il fenomeno globale del momento! Il 22 luglio arriva sul palco di Este Music Festival K-POP Music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP, uno... Camomilla Award, testimonianze sul palco. Dal body shaming alla musica per rinascereSaranno quattro donne milanesi - Elenoire Casalegno, Ilaria Capponi, Giuseppina Torre, Elsa Martignoni e Fanny Cristina Campion - tra le protagoniste...