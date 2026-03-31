Il 17 luglio 2026 si tiene all'Hellwatt Festival di Reggio Emilia un concerto con la partecipazione di Travis Scott. Per acquistare i biglietti, è necessario registrarsi per la prevendita della seconda fase di vendita, che permette di ottenere accesso anticipato rispetto alla vendita generale. La procedura di registrazione è già aperta e permette di assicurarsi i biglietti prima della disponibilità pubblica.

Stanno proseguendo senza sosta i preparativi per la prima e attesissima edizione dell'Hellwatt Festival, il grande festival crossover che punta a ridefinire il modo di vivere la musica live, il programma alla RCF Arena di Reggio Emilia per tre fine settimana di pura energia a partire da sabato 4 luglio, con grandi star della musica internazionale e non solo, da Wiz Khalifa ai Chainsmokers, dagli Swedish House Mafia a Travis Scott. Quest'ultimo, a due anni dal suo ultimo concerto in Italia, il 23 luglio 2024 all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, sarà il protagonista assoluto della giornata di venerdì 17 luglio. Scopri e acquista i biglietti dei grandi eventi sportivi, e non solo, sulla nuova piattaforma Gazzetta Ticket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Travis Scott il 17 luglio 2026 all'Hellwatt Festival a Reggio Emilia: come comprare i biglietti

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