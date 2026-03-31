Trapani penalizzato di altri 5 punti il Foggia guadagna una posizione in classifica

Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di applicare una penalizzazione di cinque punti al Trapani calcio, accompagnata da una multa di duemila euro. Di conseguenza, il Foggia si sposta in una posizione migliore nella classifica del girone C di Serie C, che si aggiorna dopo questa decisione. La modifica interessa la posizione delle due squadre nel torneo, senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione.

In seguito al deferimento dello scorso 6 marzo, il club siciliano è stato penalizzato di altri 5 punti, che li relega all'ultimo posto insieme al Siracusa Cambia ancora la classifica del girone C di Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale della Federcalcio ha infatti inflitto una nuova penalizzazione di 5 punti al Trapani calcio e una sanzione pecuniaria di 2mila euro. Il provvedimento si riferisce al deferimento del 5 marzo scorso, a seguito di segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e finanziario delle società sportive, che aveva evidenziato delle irregolarità amministrative relative al termine del 16 febbraio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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