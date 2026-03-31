Come era nell’aria, il Tribunale federale nazionale ha condannato in primo grado il Trapani con altri 5 punti di penalizzazione per le violazioni amministrative relative alla scadenza del 16 febbraio. Anche a quella data, il club del presidente Antonini non aveva saldato le due rate pendenti di Inps e Irpef (scadute ad agosto e settembre) frutto di un accordo con l’Agenzia delle Entrate, ma solo quelle correnti. Nel giudizio, non ha quindi pesato la sospensiva di quelle cartelle non pagate ottenuta il 12 febbraio dalla locale Commissione tributaria. Dopo avere evitato lunedì l’esclusione nell’udienza di appello per i precedenti 5 punti, il Trapani arriva così a un totale di 25 punti di penalizzazione che lo fanno scivolare all’ultimo posto del girone C alla pari col Siracusa, a sua volta gravato da un meno 11. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trapani, altri 5 punti di penalizzazione: ora sono 25 in totale

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