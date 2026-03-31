Traffico Roma del 31-03-2026 ore 20 | 30

Alle ore 20:30 del 31 marzo 2026, il traffico sulla rete principale di Roma registra una riduzione dei veicoli in circolazione. I dati rilevati indicano un calo rispetto ai momenti precedenti, con strade principali che mostrano un flusso più fluido rispetto a quanto rilevato nelle ore precedenti. La situazione sembra più tranquilla rispetto alle consuete ore di punta della città.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale ancora rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino la Tuscolana tra le menti anche in carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina Code in uscita dalla città su via Pontina 3 via Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci in direzione quindi di Pomezia la causa un incidente tra lentamente Codes Ardeatina lo ricordiamo la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tratti verso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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