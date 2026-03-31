Traffico Roma del 31-03-2026 ore 19 | 30

Alle 19:30 del 31 marzo 2026, si registra una diminuzione del traffico sulla principale rete viaria di Roma. La situazione è meno intensa rispetto alle ore precedenti, con alcune strade che mostrano una riduzione del flusso di veicoli. Nessun incidente o chiusura di strade viene segnalata al momento. La circolazione procede senza particolari disagi.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale ancora rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino la Tuscolana tra le menti anche in carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina Code in uscita dalla città su via Pontina 3 via Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci in direzione quindi di Pomezia la causa un incidente tra lentamente Codes Ardeatina lo ricordiamo la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tratti verso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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