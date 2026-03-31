Traffico Roma del 31-03-2026 ore 18 | 30

Alle ore 18:30 del 31 marzo 2026, si registra un incidente che ha causato code sulla strada Cassia, nelle zone periferiche di Roma. La situazione del traffico si presenta rallentata a causa dell’incidente, con incolonnamenti che interessano il traffico in entrambe le direzioni. La circolazione si mostra particolarmente congestionata nelle aree immediatamente coinvolte dall’incidente.

Luceverde Roma Bentrovati alle porte della capitale per un incidente incolonnamenti sulla Cassia bis Veientana tra Castel de' ceveri e via della Giustiniana in direzione Roma code anche in carreggiata opposta per curiosi dal raccordo anulare a via della Giustiniana incidente anche sul viadotto della Magliana Ci sono code nelle due direzioni quindi sia verso Roma e sia in direzione dell'aeroporto consueti spostamenti di queste ore sul raccordo in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e proseguendo tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina per lentamente cose sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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