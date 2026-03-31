Traffico Roma del 31-03-2026 ore 14 | 30

Il 31 marzo 2026 alle 14:30, il servizio di infomobilità di Roma ha fornito aggiornamenti sul traffico nella capitale. La comunicazione è stata curata da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, con l’obiettivo di informare gli utenti sulle condizioni del traffico in città e su eventuali disagi o variazioni nella viabilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa sera Via Crucis e nel quartiere Pigneto con partenza e ritorno in piazza Roberto Malatesta dalle 21 alle 22:30 deviate le linee 81 412 e 542 venerdì dalle 21:15 la Via Crucis al Colosseo con Papa Leone quattordicesimo le prime modifiche della viabilità già nella notte tra giovedì e venerdì Poi dal primo pomeriggio di venerdì scatteranno le chiusure delle strade e le deviazioni a Largo raggio dal primo pomeriggio saranno chiusure al traffico tra le altre via dei Fori Imperiali via degli Annibaldi e via di San Gregorio a via Barletta oggi temporanee chiusure della corsia da viale dei Mille a viale Giulio Cesare per la rimozione degli alberi https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-03-2026 ore 14:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di pensione nel traforo Umberto Primo ancora per... Traffico Roma del 14-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento si incontra a Forte traffico in via Gregorio VII in... Living in the Fringe: Inside the Roma Camps Una raccolta di contenuti su Traffico Roma del Temi più discussi: Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi; Roma - Domenica 29 Marzo terza Domenica Ecologica del 2026; Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Oggi blocco del traffico a Roma. Le fasce orarie e le deroghe: tutte le informazioni. Traffico Roma del 31-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico rallentato entrate in tutte le principali arterie cittadine ... romadailynews.it Traffico Lazio del 31-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio un invito Tuttavia la prudenza perché oggi è anche a ... romadailynews.it Il traffico caotico di Roma è un argomento ricorrente, ma oggi diventa particolarmente urgente nell'ottica della Domenica ecologica del 29 marzo. #TrafficoRoma #DomenicaEcologica #MobilitàSostenibile #Inquinamento #EmergenzaTraffico - facebook.com facebook Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi ift.tt/Lw6sbxy x.com