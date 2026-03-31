Traffico Roma del 31-03-2026 ore 11 | 30
Il traffico a Roma alle 11:30 del 31 marzo 2026 mostra alcune congestioni nelle principali strade del centro e delle zone limitrofe. La rete di informazione sulla mobilità segnala rallentamenti e code in diversi punti della città, con alcune deviazioni indicate per gli utenti. Le autorità continuano a monitorare la situazione per gestire eventuali ulteriori criticità sulla viabilità urbana.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico rallentato entrate in tutte le principali arterie cittadine per un incidente al Trionfale traffico intenso all'altezza del Vicolo Quarticciolo Trionfale a via Barletta oggi temporanea della corsia da viale delle Milizie a viale Giulio Cesare per la rimozione degli alberi in zona Aurelia per un incidente in via Ettore Stampini traffico rallentato in via Salvatore d'Amelio rallentamenti sul viadotto della Magliana tra via della Magliana e cavalcavia via del Mare traffico rallentato sulla Pontina in direzione raccordo https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260331file452498a5-217e-4d5a-af43-fdde973d4d86PmCADtRuPor2wi9Iicz. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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