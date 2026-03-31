Alle 8:30 del 31 marzo 2026, si registrano lunghe code sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma. Il traffico risulta molto intenso e si osservano rallentamenti tra le principali uscite e entrate della zona. La situazione crea disagi sulla viabilità cittadina, con i veicoli che avanzano lentamente in entrambe le direzioni.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora a San Lorenzo viale Castrense in direzione San Giovanni trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo è Corso di Francia verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria code tra la motorizzazione civile è l'uscita per la tangenziale traffico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-03-2026 ore 08:30

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