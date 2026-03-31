Alle ore 07:30 del 31 marzo 2026, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo di Roma risulta intenso, con code che interessano varie tratte. La situazione coinvolge principalmente le arterie principali della zona centrale della capitale, causando rallentamenti e congestione lungo il percorso. La viabilità appare compromessa soprattutto nelle ore di punta mattutine, con effetti che si estendono alle vie adiacenti.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna con code tra Prenestina e Tiburtina code sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est sulla stessa tangenziale code per traffico tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico trafficata alla via Flaminia con code tra il raccordo e via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale sulla via Appia code per traffico tra Ciampino di raccordo anulare rallentamenti e code anche sulla via Pontina tra Spinaceto e l'Eur dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito ma appunto luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-03-2026 ore 07:30

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