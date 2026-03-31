Traffico Lazio del 31-03-2026 ore 09 | 30

Alle 09:30 del 31 marzo 2026, il traffico sulla rete autostradale del Lazio risultava complessivamente scorrevole. Le condizioni delle strade sono state monitorate e riportano un flusso regolare di veicoli senza segnalazioni di congestioni o incidenti significativi. La situazione si mantiene stabile, con nessuna variazione rispetto alle rilevazioni precedenti.

Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio un invito Tuttavia la prudenza perché oggi è anche a carattere temporalesco accompagnate talmente da vento forte particolare attenzione nel percorrere viadotti o in uscita dalle gallerie a Roma in testa il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila concludi il raccordo in uscita per tangenziale est coda sempre per traffico sulla carreggiata interna del raccordo tra via della Bufalotta e La Rustica ed è ancora tra Casilina e doppia code a tratti anche in esterna tra Prenestina e Nomentana traffico incolonnato sulla via Appia tra Ciampino e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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