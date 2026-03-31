Una nuova vettura sportiva presenta un design che richiama le opere di Michelangelo, ispirandosi agli itinerari toscani. A bordo di questa auto, la combinazione di potenza ed eleganza si traduce in un’esperienza di guida che unisce energia e raffinatezza. La vettura si distingue per dettagli che richiamano il marmo e l’arte, creando un ponte tra stile classico e tecnologie moderne.

Un collegamento diretto e senza filtri con l’anima più autentica di Maserati, che incrocia la passione per la velocità, l’arte italiana e un ingegno senza limiti. La sua bellezza, che accalappia subito lo sguardo, alimenta l’adrenalina, gli attimi pulsano al ritmo del cuore. Guidarla è un piacere totale, con in sottofondo la sinfonia dell’iconico motore Nettuno V6 da 630 cavalli che garantisce una reattività tipica del mondo delle corse e una splendida agilità dinamica: si crea così una sorta di dialogo costante tra vettura e conducente, dando vita ad un’esperienza viscerale. «È un progetto che racconta il presente e il futuro del marchio», dichiara Santo Ficili, Maserati COO. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tra mare e marmo: con Maserati MCPura, un scultura d’energia

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