Le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del trasporto pubblico locale nella provincia di Benevento hanno diffuso una nota in risposta alle recenti accuse riguardanti l’attività sindacale e le proteste nel settore. Nella dichiarazione, i sindacati affermano di non essere stati inattivi e negano le affermazioni considerate infondate, ribadendo la propria posizione sulle questioni in corso.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota delle sigle sindacali FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – UGL AF in merito alle dichiarazioni rilasciate sulla nostra testata da alcuni lavoratori dell’azienda Trotta Bus ( leggi qui ) “Le scriventi Organizzazioni Sindacali ritengono doveroso intervenire rispetto alle recenti dichiarazioni a mezzo stampa provenienti da alcuni lavoratori del servizio TPL. Pur comprendendo il clima di forte preoccupazione e tensione, tali dichiarazioni contengono attacchi alle OO.SS. che risultano del tutto fuori luogo. È bene chiarire un punto: il sindacato non è rimasto fermo un solo giorno. Da mesi si lavora, con senso di responsabilità e nel pieno rispetto dei ruoli, per salvaguardare i livelli occupazionali e salariali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tpl Benevento, i sindacati replicano: “Non siamo stati fermi, basta accuse infondate”

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