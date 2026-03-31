tottenham de zerbi nuovo allenatore

Il Tottenham ha annunciato di aver scelto Roberto De Zerbi come nuovo allenatore. La società ha comunicato tramite i propri canali social l’accordo e ha specificato che il tecnico firmato un contratto a lungo termine. La nomina arriva dopo le recenti variazioni alla guida tecnica del club. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico riguardo alle clausole contrattuali o alle tempistiche di inizio lavoro.

Il Tottenham ha ufficializzato sui suoi canali social l’ingaggio di Roberto De Zerbi come allenatore degli Hotspurs con “un contratto a lungo termine”. “Sono entusiasta di entrare a far parte di questo fantastico club, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. In tutti i miei colloqui con la dirigenza del club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo praticando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi”, ha detto l’ex tecnico di Sassuolo, Brighton e Olympique Marsiglia che prende il posto dell’esonerato Igor Tudor. “Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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