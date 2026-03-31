Torna la Camminata della Solidarietà a Pasquetta Modena scende in strada con la Croce Blu

A Pasquetta, lunedì 6 aprile, si terrà a Modena la 38ª Camminata della solidarietà organizzata dalla Croce Blu. L'evento inizierà alle 9:00 e coinvolgerà cittadini e volontari in una camminata che si ripete ormai da diversi anni. La manifestazione si svolge lungo un percorso cittadino e vede la partecipazione di numerosi volontari della Croce Blu di Modena.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Lunedì 06 aprile torna l'ormai consolidato appuntamento del lunedì dell'Angelo con Croce Blu di Modena: a partire dalle ore 9:00 si svolgerà la 38° Camminata della solidarietà. La camminata non competitiva, che ha visto negli anni precedenti una forte affluenza con una media di quasi 1.000 partecipanti, è organizzata da AVPA Croce Blu Modena odv, con il patrocinio del Comune di Modena. Tre i percorsi previsti: lungo da 12 km, medio da 6 km e corto da 3 km; punti ristoro a metà percorso e all'arrivo. Sono previsti premi individuali per tutti i partecipanti e alle prime 40 società o gruppi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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