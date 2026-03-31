Stasera, il centrocampista italiano scenderà in campo con la Nazionale per la finale dei play-off contro la Bosnia, cercando di partecipare al suo primo torneo internazionale con la maglia azzurra. Intanto, il Newcastle ha messo sul piatto 100 milioni di euro per acquisirlo, una cifra che fa discutere tra gli addetti ai lavori.

Sandro Tonali questa sera disputerà la finale dei play-off con la Nazionale italiana, contro la Bosnia, per poter giocare il suo primo torneo importante in maglia Azzurra. Il centrocampista del Newcastle potrebbe cambiare squadra a fine stagione, anche se il suo club non vorrebbe accettare meno di 100 milioni per lui. Tonali potrebbe giocare il suo primo Mondiale a 26 anni. Athletic scrive: L’unica partita della carriera di Tonali che vorrebbe rigiocare è la Macedonia del Nord, quattro anni fa. Un’altra semifinale dei play-off per la qualificazione al Mondiale. L’Italia era campione d’Europa in quel momento. Nessuno si aspettava che perdesse a Palermo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tonali, il Newcastle lo valuta 100 milioni. Chi li spenderebbe per lui?

Articoli correlati

Leggi anche: Calciomercato, Moretto sul futuro di Tonali: “Il Newcastle chiede tra i 90 e i 100 milioni di euro”

Tonali Juve, bianconeri fuori dai giochi: costa 100 milioni. Se lo contendono questi due clubdi Redazione JuventusNews24Tonali Juve, bianconeri fuori dai giochi: costa 100 milioni di euro.

Approfondimenti e contenuti

Discussioni sull' argomento Dall'Inghilterra: lo United è pronto a fare un'offerta per Tonali; Tonali vicino all'addio al Newcastle: c'è un altro top club di Premier che lo vuole; Il ritorno di Tonali in Serie A è un miraggio: il Newcastle lo valuta 100 milioni; Juventus in agguato su Tonali: può lasciare il Newcastle per un 'gentlemen's agreement', i dettagli.

L’Equipe: Tonali è il leader dell’Italia, è lui che ha indicato la stradaSandro Tonali ha aperto le marcature della Nazionale italiana contro l'Irlanda del Nord nei play-off per raggiungere i prossimi Mondiali. ilnapolista.it

#Tonali può tornare al #Milan Ecco come Intanto idea Rashford per l’attacco Le ultime dal nostro Stefano Bressi facebook

Il ritorno di Tonali è possibile a queste condizioni Intanto rilancio per Andrè Rashford per l’attacco x.com