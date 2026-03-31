Tommaso Paradiso dal vivo a Bologna

Tommaso Paradiso si esibirà dal vivo a Bologna in un evento che segue la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”. La canzone è stata tra le più trasmesse in radio dall’uscita. A pochi giorni dall’inizio del tour nei Palasport, il cantante ha annunciato anche nuovi concerti estivi che continueranno la serie di spettacoli già programmati.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal via del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso annuncia nuovi appuntamenti estivi che proseguono il percorso iniziato dal tour indoor imminente. Il ritorno alla dimensione live, quella che da sempre sente più sua, rimette al centro il rapporto diretto con il pubblico e riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo. Prima nei palazzetti e poi all’aperto, le canzoni... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Tommaso Paradiso FORSE Cover con accordi

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