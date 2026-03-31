Toghe sempre più rosse dopo il referendum

Dopo il referendum sulla giustizia, si registrano segnali di divisione tra i magistrati, che appaiono più frammentati rispetto al passato. Le conseguenze dell’esito referendario sembrano aver influito sulla compattezza della categoria, portando a una maggiore spaccatura tra i professionisti del settore. La situazione si presenta con toni di maggiore tensione rispetto a prima del voto.

Il referendum sulla giustizia stende i suoi effetti (negativi) anche sulla magistratura. Le toghe sembrano più divise oggi che prima del voto. Le dimissioni del segretario di Magistratura Indipendente, Claudio Galoppi, sono solo la punta dell’iceberg. Guidava la corrente più numerosa dell’Anm, quella che ha espresso il nuovo presidente, Giuseppe Tango, e che aveva indicato anche l’uscente Cesare Parodi, che ha svolto solo un anno su quattro di mandato e ha salutato con dimissioni sibilline «per gravi motivi famigliari». Galoppi lascia sbattendo la porta, con una lettera alla presidente della corrente, Loredana Micciché. «Ho maturato la. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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