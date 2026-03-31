Tirano si promuove e si racconta attraverso il suo nuovo portale

Il Comune di Tirano ha lanciato il nuovo portale Visit Tirano, dedicato alla promozione e alla descrizione della città. Il sito web è stato sviluppato dopo un percorso di analisi, ascolto e confronto che ha coinvolto cittadini, operatori e professionisti della comunicazione. La piattaforma è accessibile all’indirizzo https:visit-tirano.it.

Il Comune di Tirano presenta ufficialmente Visit Tirano (https:visit-tirano.it), il nuovo portale dedicato alla promozione e al racconto della città, frutto di un percorso di analisi, ascolto e confronto che ha coinvolto cittadini, operatori e professionisti della comunicazione. Il progetto nasce con l’obiettivo di ridefinire il posizionamento strategico di Tirano nel contesto della Media Valtellina e dello scenario alpino internazionale, valorizzando in modo unitario il patrimonio storico, culturale, enogastronomico e spirituale del territorio. Il percorso è stato sviluppato attraverso un processo partecipato promosso dall’Amministrazione comunale e accompagnato da Destination Makers Srl - Società benefit, società specializzata nella progettazione di strategie di place branding. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Tirano si promuove e si racconta attraverso il suo nuovo portale Articoli correlati Nuovo portale Suape. Il Comune si aggiornaCITTÀ DI CASTELLO - Il servizio sistemi informativi del Comune è al lavoro per la digitalizzazione delle procedure del settore edilizia e attività... Libro dei francobolli: si racconta l’Italia attraverso le 135 carte valori postaliTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Martedì 17... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Futuro della Valtellina al centro a Tirano: CNA Lombardia organizza tavolo strategico con istituzioni e accademia; Navigare senza perdersi, tre incontri; Dalla polenta alla farinata, dal mare ai monti, le sagre e gli eventi dell’ultimo weekend di marzo 2026; Sondalo si unisce all'Earth Hour: prima adesione comunale su proposta dei ragazzi. Calendario Valtellinese. . Cosa succede questa settimana a Tirano e dintorni Guarda il video per scoprire tutti gli eventi e gli appuntamenti della zona — e segna quello che non vuoi perdere. Condividi il post con chi vuoi portare con te. Visita Tirano Tir - facebook.com facebook Corsa Campestre, tricolore per Tirano: Jacopo Carelli è campione nazionale CSI x.com