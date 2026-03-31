Un camion carico di plastica ha preso fuoco ieri intorno alle 14 mentre percorreva l’autostrada A1 in direzione Firenze. L’incendio ha causato la chiusura dell’autostrada per più di quattro ore, rendendo necessarie operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Un camion che trasportava plastica è andato a fuoco, ieri intorno alle 14, mentre transitava in A1, in direzione Firenze. Il rogo è avvenuto a seguito di un guasto al mezzo, verificatosi all’altezza di Sasso Marconi: il conducente è riuscito a uscire fuori e dare l’allarme prima che l’abitacolo fosse avvolto dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Tuttavia, la plastica che il tir trasportava, un carico di eraclene, si è fusa completamente, finendo sull’asfalto. Per questo, in A1 sono dovuti intervenire, assieme agli agenti della polizia stradale, anche i vigili del fuoco e il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso per quattro ore e mezza, con gli automobilisti costretti a uscire a Sasso Nord. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tir carico di plastica a fuoco in A1. Autostrada chiusa per oltre 4 ore

Articoli correlati

Italia, inferno in autostrada: tir carico di cemento prende fuoco. Traffico in tiltIl viaggio procedeva con la solita monotonia dei chilometri che scorrono sotto le ruote, mentre il conducente teneva gli occhi fissi sull’asfalto che...

Leggi anche: Cerignola: assalto in autostrada a tir carico di carne, autista ritrovato dopo ore nei pressi del casello Indagine della polizia

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Scoppia uno pneumatico, tir che trasporta mangime va a fuoco in autostrada; Spilimbergo, camion carico di maiali vivi finisce addossato alla collina: animali imprigionati all'interno.

Tir carico di droga dalla Spagna a Milano: sequestrati 350 chili di hashish e due pistoleIn un doppiofondo di un tir con targa spagnola avevano nascosto 258 chili di hashish. In casa, nella Bergamasca, avevano altri 90 chili, oltre a due pistole con matricola abrasa e contanti. Per questo ... milano.repubblica.it