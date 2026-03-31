Tiger Woods aveva in tasca idrocodone e gli occhi vitrei | il rapporto della polizia dopo l'incidente

Il rapporto della polizia sull'incidente di Tiger Woods riporta che l'ex campione di golf aveva in tasca pillole di M367 e presentava occhi vitrei con pupille dilatate. I dettagli indicano che l'atleta era coinvolto in un incidente stradale e che i rilievi sul luogo hanno mostrato aspetti fisici e medicinali nel suo stato. La relazione fornisce elementi concreti sulla scena dell'incidente e sul suo stato al momento.

È stato diffuso il rapporto degli agenti di polizia intervenuti sul luogo dell'incidente stradale di Tiger Woods: occhi vitrei, pupille dilatate e in tasca pillole di M367. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tiger Woods arrestato dopo incidente d’auto, il suv si ribalta(Adnkronos) – Tiger Woods è stato arrestato per guida sotto l’effetto di sostanze non precisate dopo un incidente avvenuto a Jupiter Island, in... Tiger Woods arrestato per guida in stato d’ebbrezza dopo il terribile incidente stradaleIl mondo dello sport è stato scosso da una notizia improvvisa e drammatica che riguarda una delle icone più grandi del golf mondiale. Aggiornamenti e notizie su Tiger Woods Temi più discussi: Tiger Woods arrestato, incidente e l'auto si ribalta: le indagini e le accuse; Tiger Woods arrestato e poi rilasciato dopo un incidente d'auto in Florida: accusato di guida in stato di ebbrezza; Tiger Woods: il peso del dolore; Arrestato Tiger Woods dopo un incidente stradale. Golf, rapporto sceriffo: dopo l'incidente, Tiger Woods aveva gli occhi iniettati di sangueSecondo un rapporto dell'ufficio dello sceriffo, Tiger Woods aveva gli occhi iniettati di sangue e vitrei, le pupille dilatate e delle pillole ... sportmediaset.mediaset.it Tiger Woods aveva «occhi iniettati di sangue» e «pupille dilatate» dopo l'incidente: il rapporto dello sceriffoLa leggenda del golf, 50 anni, lo scorso venerdì si è ribaltato con la sua Land Rover dopo aver urtato un camion. Dopo aver rifiutato il test delle urine, era stato arrestato e poi rilasciato su cauzi ... corriere.it È stato diffuso il rapporto degli agenti di polizia intervenuti sul luogo dell’incidente stradale di Tiger Woods. Cosa emerge: https://fanpa.ge/evxnO - facebook.com facebook L’ENNESIMO INCIDENTE STRADALE PER UN SORPASSO AZZARDATO, PREGIUDICA IL RITORNO DI TIGER WOODS AL... x.com