Secondo il rapporto dello sceriffo, al momento dell’incidente l’atleta aveva gli occhi iniettati di sangue e vitrei, con pupille dilatate, e portava con sé alcune pillole di idrocodone in tasca. Questi sono i dettagli forniti sulla situazione dell’atleta durante l’incidente d’auto.

“ Tiger Woods aveva gli occhi iniettati di sangue e vitrei, le pupille dilatate e delle pillole di idrocodone in tasca”. È scritto nero su bianco nel rapporto dell’ufficio dello sceriffo della contea di Martin, pubblicato oggi, che descrive lo stato in cui si trovava la star del golf dopo il terribile incidente d’auto avvenuto il 27 marzo scorso in Florida, non lontano dalla residenza di Woods a Jupiter Island. L’ idrocodone è un potente analgesico oppioide semisintetico, derivato dalla codeina, usato principalmente per trattare il dolore cronico grave. È un farmaco che crea forte dipendenza e assuefazione, con effetti collaterali che includono nausea e sonnolenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tiger Woods aveva gli occhi iniettati di sangue e delle pillole di idrocodone in tasca”: il rapporto dello sceriffo dopo l’incidente d’auto

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