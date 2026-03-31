Tifare Bosnia Erzegovina è una faccenda complessa

Tifare Bosnia Erzegovina può risultare complicato, soprattutto nelle zone in cui la maggioranza della popolazione è composta da serbi e croati. In alcune aree, infatti, si osserva una minore partecipazione o preferenza per la nazionale bosniaca. La situazione varia a seconda delle comunità e delle responsabilità più dirette nelle scelte di supporto sportivo.

Stasera a Zenica la nazionale della Bosnia Erzegovina giocherà contro la Nazionale italiana per la qualificazione ai Mondiali maschili di calcio del 2026. Zenica è una città del centro della Bosnia Erzegovina, una settantina di chilometri a nord della capitale, Sarajevo. Già dalla tarda mattinata in città sono arrivati moltissimi tifosi bosniaci, e c’è un’atmosfera di grande euforia. In città ci sono bandiere e magliette bosniache un po’ ovunque, e da diversi locali si sentono canzoni da stadio. Alcuni venditori a una bancarella di magliette e souvenir della nazionale della Bosnia Erzegovina a Zenica, il 31 marzo 2026 (Il Post) La Bosnia... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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