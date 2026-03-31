Un calciatore belga, noto per le sue capacità di regista, ha ricevuto una valutazione di 90 nella versione RTTF. È stato descritto come un centrocampista in grado di gestire i tempi di gioco e di colpire dalla distanza con precisione. La sua valutazione potrebbe aumentare fino a 96 con un upgrade. La sua presenza in campo viene associata a un ruolo di regista del centrocampo.

Se cerchi un giocatore capace di dettare i tempi e, allo stesso tempo, di scaricare fulmini dalla distanza, il belga è l’uomo giusto. Essendo una carta RTTF, il suo valore attuale è solo l’inizio: con il cammino dell’Aston Villa in Europa, questa carta può trasformarsi in un mostro sacro del centrocampo. Analisi della Carta: Visione e Piede Debole. OVR: 90 (CC CDC COC).. Piede Debole (5 ): Una statistica fondamentale per un regista. Tielemans può smistare palloni o calciare in porta con entrambi i piedi senza alcuna differenza di precisione.. Tripletta 90-91: Vanta 91 di Passaggio, 90 di Dribbling e 90 di Tiro. È un giocatore completo che unisce la qualità tecnica a una conclusione dalla distanza micidiale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Tielemans RTTF 90: il regista perfetto della Premier! 5 stelle piede debole e upgrade verso il 96

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