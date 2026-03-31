Thuram Inter la Francia per ritrovare il gol e il sorriso | ora punta a riprendersi il suo posto in nerazzurro!

Marcus Thuram ha segnato un gol con la nazionale francese, il suo primo in questa stagione. L’attaccante punta ora a riconquistare il posto in squadra, dopo un periodo di difficoltà. La sua ripresa con la maglia francese potrebbe incidere sulla sua posizione con l’Inter, squadra con cui gioca in campionato. La sua situazione contrattuale e le prossime partite saranno decisive per il suo ruolo in club.

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