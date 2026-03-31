Thuram gol con la Francia per ritrovare l’Inter | sfida a Pio Esposito

Marcus Thuram ha segnato con la nazionale francese dopo un'astinenza di 862 giorni, segnando un gol che ha riacceso l'attenzione sul suo percorso internazionale. Nel frattempo, si prepara a competere con Pio Esposito per una maglia da titolare nell’Inter, mentre le squadre si confrontano in vista delle prossime partite ufficiali.

Marcus Thuram rompe l’astinenza con la Francia dopo 862 giorni e lancia un guanto di sfida a Pio Esposito per la maglia da titolare nell’ Inter. Il gol e l’assist messi a referto in amichevole rappresentano la scossa necessaria per l’attaccante, reduce da un tunnel realizzativo in nerazzurro che dura da ben 51 giorni. L’ultima firma con il club risale all’ 8 febbraio contro il Sassuolo, un digiuno che ha spinto Christian Chivu a riconsiderare le gerarchie offensive in vista del rush finale di campionato, con la pressione dei giovani talenti che si fa sempre più asfissiante ad Appiano Gentile. Il rendimento stagionale di Thuram, autore di 12 gol, è finito sotto la lente d’ingrandimento della critica: solo la rete all’esordio in Champions League contro l’ Ajax è risultata statisticamente decisiva ai fini del risultato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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