L’attaccante francese, dopo aver disputato partite positive con la nazionale, si sta preparando a tornare a Milano. La sua presenza potrebbe influenzare le prossime decisioni di mercato, con alcune voci che lo collegano anche alla Roma. Nel frattempo, l’allenatore della squadra di club si augura che l’attaccante possa arrivare con più fiducia, mentre il tecnico della nazionale si dice soddisfatto delle sue prestazioni recenti.

di Stefano Cori Thuram bene in Nazionale, Chivu spera che l’attaccante possa tornare oggi a Milano con più fiducia!. Marcus Thuram sta disputando una stagione tutt’altro che indimenticabile, specialmente nel 2026 l’attaccante nerazzurro ha lasciato molto a desiderare e in termini di prestazione e in termini realizzativi. Questa pausa per le Nazionali però potrebbe avergli ridato un po’ di fiducia. Infatti nell’amichevole tra Colombia e Francia giocata domenica 29 marzo il ‘Tikus’ ha siglato 1 gol e 1 assist. Una piccola iniezione di fiducia in un momento non facile in cui gli stessi tifosi interisti stavano perdendo la pazienza nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram è pronto, rilancio con la Francia: ora può riprendersi l’Inter. La notizia verso la Roma

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